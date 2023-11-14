Нурборг: Украинцы боятся победы Трампа на выборах в США

Журналист из Швеции Бенгт Нуборг указал на тот факт, что украинских граждан пугает возможность того, что из выборной гонки в Соединённых Штатах Америки победителем выйдет экс-глава государства Дональд Трамп.
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