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Мужчина более 100 раз усыплял возлюбленную, чтобы насиловать ее во сне

Мужчина более 100 раз усыплял возлюбленную, чтобы насиловать ее во сне

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Германии начался процесс над 39-летним мужчиной, которого обвиняют более чем в 100 эпизодах сексуального насилия над бывшей партнершей.

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