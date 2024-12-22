Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье

Как сообщает прокуратура, с рельсов сошли 42 вагона с углем. По данным, РЖД речь идет о 24 вагонах. Пострадавших нет, как и угрозы экологической опасностиНа 6623-м километре Забайкальской железной дороги столкнулись грузовые поезда.
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