Жители Гагаринского района обеспокоены «транспортным коллапсом»

Местные власти прокомментировали ситуацию с закрытием путепровода Смолянка Елена Ш. обратилась к представителям администрации Гагаринского района Смоленской области с проблемой «транспортного коллапса» в Гагарине.
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