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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лео Карлссон не наиграл на 18 млн долларов в год. Я его фанат, но пока это не так. Цирк начался из-за оффер-шита, но «Анахайм» сам виноват». Уитни о контракте шведа

Бывший защитник клубов НХЛ Райан Уитни высказался о новом контракте форварда « Анахайма » Лео Карлссона .

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