Уберите документы: алкоголь и табак позволят покупать по биометрии без паспорта

Алкоголь и табак разрешат покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Сервис может заработать уже в 2024-м, заявил «Известиям» гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.
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