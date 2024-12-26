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Царьград

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Двухметровая змея в Пхукетском отеле удивила туристов из России

Двухметровая змея в Пхукетском отеле удивила туристов из России

На Пхукете, в отеле у пляжа «Карон», в бассейн заползла двухметровая змея, вызвав переполох среди туристов из России.

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