15-летний сын чувашского чиновника задушил сверстницу проводом от зарядки телефона из-за ссоры

В начале сентября тело девочки-подростка обнаружили в Чебоксарах, в квартире на проспекте Тракторостроителей.
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