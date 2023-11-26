В ООН объявили о рекордном объеме поставленной в Газу гумпомощи

REUTERS/Hadeer Mahmoud 25 ноября в город Газа на севере одноименного сектора прибыл 61 грузовик с гуманитарной помощью, что является наибольшим количеством с 7 октября, когда произошло обострение палестино-израильского конфликта.
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