Почему это черно-белое фото столетней давности так напугало пользователей Сети

Старая черно-белая фотография наделала в Сети много шума из-за одной маленькой детали. Так отчего же она напугала пользователей соцсетей, ведь на снимке начала 1900-х годов просто запечатлена группа женщин? Да, на первый взгляд фотография кажется банальной, но, на самом деле, на нем присутствует пугающая мистика.