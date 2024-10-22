Почему это черно-белое фото столетней давности так напугало пользователей Сети

Старая черно-белая фотография наделала в Сети много шума из-за одной маленькой детали. Так отчего же она напугала пользователей соцсетей, ведь на снимке начала 1900-х годов просто запечатлена группа женщин? Да, на первый взгляд фотография кажется банальной, но, на самом деле, на нем присутствует пугающая мистика.
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