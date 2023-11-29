КРЭТ представил ИВЛ для новорожденных на конгрессе неонатологов

Фото: «Концерн Радиоэлектронные технологии» Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-У» и «Поток», выпускаемые Уральским приборостроительным заводом «Концерна Радиоэлектронные технологии», представлены на XVI Всероссийском образовательном конгрессе «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии».
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