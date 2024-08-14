Невролог Мартынов: умственные нагрузки могут снизить риск развития деменции

Физическая и умственная активность в пожилом возрасте способны снизить риск деменции. Врач-невролог Владимир Мартынов в разговоре с РИА «Новости» посоветовал пенсионерам решать кроссворды и гулять на улице.
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