Мигрантские сводки Коллаж Очередной халявный сертификат на жилье получила многодетная семья новых россиян в Тверской области.
«Твое лицо, когда перевезла всю семью из Таджикистана в Тверь»: Абдулахатовы раскрутили социалку по полной. Квартиры уже мало
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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23 час.
Вадим Кузнецов
Можно подсчитать, какой ущерб российскому налогоплательщику нанес этот фестиваль невиданной щедрости. Но зачем? Все равно никто из виновных компенсировать россиянам убытки не будет.
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19 час.
EJ
Elvyra Jariomenko
Что то я не встретила ни одной статьи как вернули хотя бы одну квартиру обратно городу. Только бла-бла- бла и везде фигурирует Быстрикин а толку никокого.
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18 час.
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