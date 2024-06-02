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Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»

Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»

Над Белгородской областью системы ПВО уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo Над территорией Белгородской области средствами российской системы ПВО сбит реактивный снаряд РСЗО «Ольха».

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