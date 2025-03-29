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Моне Чиба: «Я выступила не на 100%. Тело было немного напряжено перед прокатом. Рада, что попала на пьедестал»

Моне Чиба стала бронзовым призером чемпионата мира в Бостоне. Ее соотечественница Каори Сакамото завоевала серебро, победила американка Алиса Лью.

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