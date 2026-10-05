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Эдди Джонсон о пасе Николы Йокича: «Только три человека в истории смогли бы отдать такую передачу: Мэджик, Берд, Леброн, Уолтон и, возможно, Кидд!»

Экс-игрок НБА и штатный комментатор «Финикса» Эдди Джонсон поделился своим мнением об эффектной передаче центрового « Денвера » Николы Йокича в предсезонном матче против «Юты».

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