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«Аризона» впервые с 2010 года обыграла «Бостон» за счет гола Крауза на 59:46. Серия из 19 побед «Брюинс» прервалась

«Аризона» впервые с 2010 года обыграла «Бостон» за счет гола Крауза на 59:46. Серия из 19 побед «Брюинс» прервалась

«Аризона» впервые с 2010 года обыграла «Бостон». «Койотис» взяли верх над «Брюинс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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