В Совфеде обсудили бюджет на 2027–2029 годы с участием Бурлачко

Председатель Заксобрания Кубани принял участие в обсуждении параметров главного финансового документа страны на ближайшие три года и заявил, что его положения будут учтены при подготовке краевого бюджета.
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