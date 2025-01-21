Брак, измена и власть: как фильм о хорошей девочке стал терапией для зрителей

Почему мы имитируем оргазм, почему людям важнее общественное одобрение, нежели собственное счастье, отчего люди глухи друг к другу, даже когда спят вместе, возможно ли сохранить брак после измены и почему эта измена случилась — режиссер Халина Рейн фильма Babygirl с Николь Кидман в главной роли ищет ответы на все эти вопросы.