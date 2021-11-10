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Лебедев: схватка Фёдора Емельяненко с Джонсом будет довольно интересной

Лебедев: схватка Фёдора Емельяненко с Джонсом будет довольно интересной

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал новость о возможном бое между легендарным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе Роем Джонсом — младшим.

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