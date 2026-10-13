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14 октября - Покров: о чем молятся именно в этот великий праздник, чтобы сбылось

14 октября - Покров: о чем молятся именно в этот великий праздник, чтобы сбылось

В этот великий праздник традиционно молятся Пречистой Матери о создании семьи, о рождении детей, о благополучном разрешении семейных конфликтов или проблем.

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