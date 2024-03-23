Медведев пробился в третий круг турнира в Майами

Даниил Медведев уверенно справился с Мартоном Фучовичем и вышел в третий круг турнира в Майами. В Майами (штат Флорида, США) завершился матч 1/32 финала хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором четвертая ракетка мира Даниил Медведев встречался с Мартоном Фучовичем.
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