Компания Илона Маска: Мы ограничили Starlink для Украины скоростью в 70 км/ч Компания Илона Маска SpaceX подтвердила введение ограничения скорости для терминалов Starlink, используемых на Украине.
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