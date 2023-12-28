Марочко: в Румынию на регулярной основе прибывают грузы для ВСУ

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что на военную базу НАТО в Румынии «Михаил Когэлничану» регулярно поступают военные грузы, предназначенные для Вооруженных сил Украины.
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