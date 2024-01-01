Полицейские помогли семье доехать до роддома в Алматинской области

Это произошло в канун Нового года, передаёт inAlmaty.kz со ссылкой на Polisia.kz. Правоохранители рассказали, что в Алматинской области семейная пара столкнулась с неожиданными сложностями на пути к роддому.
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