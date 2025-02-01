В Касимове задержаны сотрудницы ПВЗ за хищение товара

В городе Касимове сотрудники полиции раскрыли хищение товаров из пункта выдачи интернет-магазина. Руководитель пункта обратился в правоохранительные органы, сообщив о недостаче двух смартфонов, шубы и пары кроссовокВ городе Касимове сотрудники полиции раскрыли хищение товаров из пункта выдачи интернет-магазина.
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