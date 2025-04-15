Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Это ад и кошмар. Жду лютых конфликтов». На побережье Азовского моря грядёт ревизия недвижимости

«Это ад и кошмар. Жду лютых конфликтов». На побережье Азовского моря грядёт ревизия недвижимости

Политнавигатор Российские власти готовят ревизию курортной недвижимости на побережье Азовского моря, где в украинские времена многие объекты были распределены по «серым» схемам.

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