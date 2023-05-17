Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

С 8 по 14 мая подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 34 раза выезжали по тревоге, в том числе четыре раза на пожары, 17 - на случаи горения, на проведение аварийно-спасательных работ - 13 раз.