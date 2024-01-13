Телефон пропавшей в Турции туристки из России мог быть выключен специально

В расследовании гибели Надежды Ярыгиной в Турции возникли новые обстоятельства. Женщина по имени Елена, отдыхающая на том же курорте, рассказала, что телефон россиянки был выключен с 4 января до его находки спасателями.
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