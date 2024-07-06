Революция в США, мир на Украине и ослабление НАТО. Каким может быть президентство Трампа

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Расине, штат Висконсин, 18 июня 2024 года / Jeffrey Phelps/AP Дональд Трамп остается фаворитом президентской гонки в США, опережая Джо Байдена в рейтингах.
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