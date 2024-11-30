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Добегался. В Ленинградской области задержали дезертира СВО с заряженным гранатомётом на взводе

Добегался. В Ленинградской области задержали дезертира СВО с заряженным гранатомётом на взводе

Беглый военнослужащий скрывался от силовиков и военной полиции с лета этого года.Дважды судимый житель деревни Смоленец Тихвинского района Ленинградской области с середины лета разыскивался оперативниками за самовольное оставление воинской части в зоне спецоперации.

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