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Курские новости

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Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра ночью станет прохладнее, всего +12 градусов. А днём сохранится комфортная температура +20. Не пропусти, как изменится погода!Сегодня, 27 августа, температура воздуха держится на отметке +20 градусов.

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