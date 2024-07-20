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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ренан интересен «Интеру». Защитник «Зенита» в аренде в «Интернасьонале» 

Ренан интересен «Интеру». Защитник «Зенита» в аренде в «Интернасьонале» 

Миланцы рассматривают 20-летнего бразильца как трансферную цель, альтернативную Хуану Кабалю, перешедшему из «Вероны» в «Ювентус».

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