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Дети из Вышневолоцкого санатория открыли для себя мир стекольного искусства

Дети из Вышневолоцкого санатория открыли для себя мир стекольного искусства

Юные пациенты Вышневолоцкого санатория познакомились с историей стекольного производства — экскурсия подарила ребятам яркие впечатления.

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