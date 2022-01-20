В Приморье вертолётами санавиации перевезено более 300 пациентов

В Приморье в 2021 году санитарная авиация выполнила 302 вылета к пациентам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи — вертолёты применялись для межбольничной эвакуации больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.