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В Приморье вертолётами санавиации перевезено более 300 пациентов

В Приморье в 2021 году санитарная авиация выполнила 302 вылета к пациентам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи — вертолёты применялись для межбольничной эвакуации больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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