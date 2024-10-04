Квартальнов об удалениях Шипачева в матче со СКА: «Он подвел команду, когда нам нужно было переламывать. В запас? Все может быть»

Клуб из Беларуси уступил СКА (0:3) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 37-летний форвард остался без очков и получил 6 минут штрафа, из них 4 – за игру высоко поднятой клюшкой в начале третьего периода.