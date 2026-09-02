Телеканал "78" В СМИ обратили внимание на «приступы» то ли «хитрости», то ли особой «свидомости» отдыхающих из Киева, которые просятся к европейцам, а их не берут и «оскорбляют» - отправляют в одни группы к другим русскоязычным.
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Это как же мы проводим СВО, что свидомые по миру разъезжают, да еще и с претензиями?
Не даром же говорят..."Когда хохол родился...Еврей заплакал"