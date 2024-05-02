Филиппины вызвали китайского дипломата из-за конфликта в Южно-Китайском море

Министерство иностранных дел Филиппин вызвало китайского дипломата, чтобы выразить протест против использования Пекином водометов против филиппинских судов на спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море.
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