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Почему мы не бьем ракетами по Европе

Почему мы не бьем ракетами по Европе

Ответом на очередное применение американских ракет по «старым» регионам России стал масштабный удар по украинской энергетике и транспортной инфраструктуре.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Ду рак. Язык для того чтобы прятать мысли и действия, а не озвучивая ВСЕ решения которые принимаются тихо и сбалансировано
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1 час.
Liudmila Kosteley
А это призыв Германии. Твари! Им мало было в ту войну. Нужно больше руин. В Берлине требуют стирать города Донбасса до основания
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52 мин.
Liudmila Kosteley
Это требуют в Германии.
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51 мин.

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