Почему мы не бьем ракетами по Европе

Ду рак. Язык для того чтобы прятать мысли и действия, а не озвучивая ВСЕ решения которые принимаются тихо и сбалансировано

Liudmila Kosteley

А это призыв Германии. Твари! Им мало было в ту войну. Нужно больше руин. В Берлине требуют стирать города Донбасса до основания