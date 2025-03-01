Орбан поддержал Трампа после его перепалки с Зеленским в Белом доме

Global Look Press/Ricardo Rubio/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его словесной перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме.
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