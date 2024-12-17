Жительница Липецкой области обманом повесила кредиты на 50 человек

Перепутала свою шерсть с шерстью своих клиентов индивидуальный предприниматель из Усманского района Липецкой области, специализировавшаяся на продаже изделий из натуральной шерсти, и наделенной полномочиями заключать с физическими лицами все виды кредитных договоров.