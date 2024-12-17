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Новости Липецка

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Жительница Липецкой области обманом повесила кредиты на 50 человек

Жительница Липецкой области обманом повесила кредиты на 50 человек

Перепутала свою шерсть с шерстью своих клиентов индивидуальный предприниматель из Усманского района Липецкой области, специализировавшаяся на продаже изделий из натуральной шерсти, и наделенной полномочиями заключать с физическими лицами все виды кредитных договоров.

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