Жительница Липецкой области обманом повесила кредиты на 50 человек

Перепутала свою шерсть с шерстью своих клиентов индивидуальный предприниматель из Усманского района Липецкой области, специализировавшаяся на продаже изделий из натуральной шерсти, и наделенной полномочиями заключать с физическими лицами все виды кредитных договоров.
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