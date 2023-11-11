Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Киев требует всё вернуть. Я-таки ЗА. Но…

Киев требует всё вернуть. Я-таки ЗА. Но…

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Как всё опять изменилось. Если раньше из Киева доносились подобострастные просьбы, потом более смелые требования, то последнее время Зеленский в каждом своём выступлении выдвигает ультиматумы! И кому? Да-да, всё тем же своим хозяевам, прямо как в песне В.

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