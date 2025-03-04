Актер из сериала «Ищейка» Михаил Мокеев умер на 74-м году жизни

Советский и российский актер, режиссер, педагог Михаил Мокеев скончался в возрасте 73 лет. Об этом вечером 3 марта сообщила пресс-служба белгородского государственного академического драматического театра имени М.
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