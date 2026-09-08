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Царьград

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Народный фронт выявил трудности сдачи ГТО у российских школьников

Народный фронт выявил трудности сдачи ГТО у российских школьников

Весной 2026 года Народный фронт исследовал результаты сдачи нормативов ГТО школьниками. В 56% случаев успешно сдают менее половины, проблемы - регистрация через "Госуслуги", ожидание знаков, мед.

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