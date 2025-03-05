Почему важно смотреть на динамику предложения и рыночные сигналы после исторического максимума Bitcoin?

По мере достижения Биткойном исторического максимума наблюдаются изменения в структуре владения. Доля монет, находящихся у краткосрочных инвесторов, растет, в то время как долгосрочные держатели постепенно сокращают свои позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии