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Онищенко оценил риски нового штамма туберкулеза EurA1.1 в России

Онищенко оценил риски нового штамма туберкулеза EurA1.1 в России

Академик РАН уверен, что система здравоохранения готова к угрозе Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что появление в России штамма туберкулеза EurA1.

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