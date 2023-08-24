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Тела погибших в авиакатастрофе в Тверской области доставили на экспертизу

Тела погибших в авиакатастрофе в Тверской области доставили на экспертизу

В морг в Тверской области доставили тела погибших в результате крушения бизнес-джета Embraer. Эксперты-криминалисты вскоре займутся экспертизами, которые помогут установить личность погибших, а также, возможно, пролить свет на причину крушения.

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