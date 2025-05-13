Авербух — откровенно о знакомстве с Арзамасовой: «15 лет — это уже не ребёнок»

Тренер рассказал о том, как развивались его отношения со звездой «Папиных дочек». Лиза Арзамасова и Илья Авербух соцсетиИлья Авербух дал первое за долгое время откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни.
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