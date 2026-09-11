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Мировое обозрение

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Путин: У России нет оснований для конфликта с Европой

Путин: У России нет оснований для конфликта с Европой

Владимир Путин выступил с рядом заявлений, которые касаются отношений Москвы и Европы. Главный тезис российского президента — у России нет оснований для конфликта с европейскими странами, и угрозы с её стороны не существует ни сейчас, ни в перспективе.

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