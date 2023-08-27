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В Госдуме предложили вознаграждать за информацию о наркотических «закладках»

По словам депутата, у правоохранителей недостаточно ресурсов для борьбы с тайниками. Вознаграждение за информацию о «закладках» с наркотиками нужно ввести для борьбы с их распространением, считает вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Надо искать не тех,кто раскладывает,а тех кто организовывает все это
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